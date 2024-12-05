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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)

Borsa İstanbul'da temettü kararı açıklayan 1 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Aralık Cuma günü.

05 Aralık 2024 | 23:22
Son Güncellenme: 06 Aralık 2024 | 00:41
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)

Bor Şeker A.Ş. kısa bir süre önce genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurmuştu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,4458333 TL, net 0,4012499 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Aralık Cuma. Ödeme tarihi ise 10 Aralık olacak. Şirket temettü kararını şöyle açıklamıştı:

Şirketimizin 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin olarak;

Şirketimizin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında 823.127.477 TL tutarında Net Dönem Kârı olup bu tutardan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 809.127.477 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluştuğu; yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise Net Dönem Kârı 967.795.368,95 TL olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 953.795.368,95 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu görülmüştür,

Bu kapsamda, 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemize ve TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,4458 TL nakit kâr payına tekabül eden toplam net 100.089.583,33 TL tutarında kâr payı dağıtılması 03.12.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında oybirliği ile kabul edilmiştir. Yukarıdaki hususlarla birlikte Yönetim Kurulu'nun 27.08.2024 tarihli ve 14 sayılı kararı uyarınca, Kâr Dağıtım Politikası 03.12.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiştir.
 

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Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
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Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Aralık)
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