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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan 1 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 8 Kasım 2024.

07 Kasım 2024 | 22:52
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu yıl 2. kez temettü kararı almıştı. Şirket pay başına brüt 26,9819558 TL, net 24,2837602 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Kasım 2024. Ödeme tarihi ise 12 Kasım olarak açıklandı. Türk Traktör KAP'a yaptığı bildirimde "Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 08 Kasım 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" demişti.
 

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Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
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Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)
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Türk Traktör (TTRAK) 2. temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
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