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Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ekim. İşte o şirketler:

30 Eylül 2024 | 17:14
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Şirket pay başına 2 taksit halinde toplamda brüt 2,3000000 TL, net 2,0700000 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 1,0350000 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 3 Ekim 2024.

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM)
Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,7584822 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 3 Ekim 2024.
 

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Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
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Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
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