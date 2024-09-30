Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Şirket pay başına 2 taksit halinde toplamda brüt 2,3000000 TL, net 2,0700000 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 1,0350000 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 3 Ekim 2024.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM)
Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,7584822 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 3 Ekim 2024.