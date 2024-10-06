Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (7 Ekim)

Borsa İstanbul'da yarın 2 hissenin fiyatında kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme olacak. Boğaziçi Beton ve Sun Tekstil hisselerinde nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın (7 Ekim Pazartesi) İşte detaylar:

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)

Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına 1,5 TL, net 1,35 TL temettü açıklamıştı. Son taksit olarak pay başına net 0,3375000 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Ekim, ödeme tarihi ise 9 Ekim 2024.

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SUNTK)

Şirket pay başına brüt 0,4312052 TL, net 0,3880846 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Ekim, ödeme tarihi ise 9 Ekim 2024.

