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Borsada yarın temettü dağıtacak 3 hisse (3 Nisan)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi yarin, yani 3 Nisan 2025. İşte o şirketler:

02 Nisan 2025 | 17:33
Son Güncellenme: 02 Nisan 2025 | 17:59
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 hisse (3 Nisan)

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEGMN)
Pay başına brüt 0,6127450 TL, net 0,5208332 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)
Pay başına brüt 17,10 TL, net 14,535 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO) 
Pay başına brüt 12 TL, net 10,20 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan
 

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Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Oyak Çimeno ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
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