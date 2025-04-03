Borsada yarın temettü dağıtacak 3 hisse (3 Nisan)

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEGMN)
Pay başına brüt 0,6127450 TL, net 0,5208332 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)
Pay başına brüt 17,10 TL, net 14,535 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO)
Pay başına brüt 12 TL, net 10,20 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan