Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse

Halk Yatırım; 3 Haziran itibarıyla Matriks’in piyasadaki aracı kurumların konsensus hedef fiyatları ve önerileri üzerinden potansiyel getirilerine göre hazırladığı, en ucuz ve en pahalı hisselerin listesini paylaştı.
Buna göre; en ucuz olan ve ‘güçlü al’ denen hisseler arasında ilk beşte Teknosa, Akçansa, Şok Marketler, Galata Wind Enerji ve THY yer alıyor.
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