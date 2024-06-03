Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse

Halk Yatırım; 3 Haziran itibarıyla Matriks’in piyasadaki aracı kurumların konsensus hedef fiyatları ve önerileri üzerinden potansiyel getirilerine göre hazırladığı, en ucuz ve en pahalı hisselerin listesini paylaştı.

Buna göre; en ucuz olan ve ‘güçlü al’ denen hisseler arasında ilk beşte Teknosa, Akçansa, Şok Marketler, Galata Wind Enerji ve THY yer alıyor.

