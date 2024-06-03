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Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse

Halk Yatırım analizine göre, Borsa İstanbul'daki en ucuz ve ne pahalı 15 hisse şöyle...

03 Haziran 2024 | 16:26
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse

Halk Yatırım; 3 Haziran itibarıyla Matriks’in piyasadaki aracı kurumların konsensus hedef fiyatları ve önerileri üzerinden potansiyel getirilerine göre hazırladığı, en ucuz ve en pahalı hisselerin listesini paylaştı. 

Buna göre; en ucuz olan ve ‘güçlü al’ denen hisseler arasında ilk beşte Teknosa, Akçansa, Şok Marketler, Galata Wind Enerji ve THY yer alıyor.
 

 

Not:  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
 

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Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
Tüpraş bu sabah duyurdu: Bakım tamamlandı
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)
Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi
Halka arz olan Özyaşar Tel'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili anlatıyor
Halka arz olan Altınkılıç Gıda'yı Kemal Altınkılıç anlatıyor
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Borsada bu yıl (Ocak-Mayıs 2024) en çok artan ve azalan 3 hisse
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