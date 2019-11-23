Borsadan çıkacak başka şirket var mı?

Kasım 23, 2019 0 Yorum 93 Okunma
Borsadan çıkacak başka şirket var mı?

Son dönemde borsa kotundan çıkan şirketlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Demirören Gazetecilik, Bimeks ve İzocam’ın ardından Denizbank da bu kervana katıldı. Peki, bu süreç
nasıl ilerliyor?

Yatırımcılar neler yapmalı? Haberimizde bu sorulara yanıt aradık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap