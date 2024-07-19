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Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

19 Temmuz 2024 | 18:36
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2024 | 18:47
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,9 milyar lira oldu.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,19 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.
  • Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 51,54 puan ve yüzde 0,43 kazançla 12.170,32 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 60'ı geriledi. 
  • Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğine işaret etti.

Öte yandan Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu da küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

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