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Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu

Borsanın yeni şirketlerinden Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin temettü teklifi belli oldu.

20 Haziran 2024 | 12:21
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu

Son dönemde halka arz olan şirketlerden Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. bugün KAP'a '2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nı duyurdu. Buna göre şirket kar payı dağıtmama teklifini genel kurul onayına sunacak. Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: 

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14/06/2024 tarih 2024/12 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 1.037.328.343,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 3.541.119,64 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve menfaatleri ile yatırımların finansmanı dikkate alınarak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek Şirket'in işbu kararı takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
 

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