Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.07.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır: Şirketimiz'in Kar Dağıtım Politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, ile Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Kar Dağıtım Politikası, ekteki haliyle kabulüne, yapılacak ilk genel kurulun onayına gündem maddesi olarak sunulmasına ve Şirketimizin kurumsal internet sayfasında kamuya duyurulmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi" denildi. Şirketin duyurduğu kar payı politikası ise şöyle:

Şirketimiz Koç Metalurji A.Ş. (“Şirket”) “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımı yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

İşbu Kar Dağıtım Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası 31/07/2024 tarih ve 2024/010 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak suretiyle yürürlüğe girer ayrıca, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

Kâr Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler, yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.