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Borsanın yeni şirketi temettü kararını açıkladı

Temmuz ayında halk arz olan DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.

11 Ekim 2024 | 15:10
Borsanın yeni şirketi temettü kararını açıkladı

DCT Trading'ten bugün (11 Ekim) KAP'a genel kurulun onayladığı temettü kararı duyuruldu. Açıklamada "Yönetim kurulunun kar dağıtıma ilişkin önerisi peşin olarak duyurulmuş olup genel kurulda kar dağıtımının 3 taksit olarak yapılması karara bağlanmıştır" denildi. Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 temettü dağıtacak. Her bir taksitte net 0,0102242 TL kar payı dağıtılacak. 1. taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 4 Kasım 2024. 2. ve 3. taksitlerde ise nakit kar payı hak kullanım tarihleri 29 Kasım ve 31 Aralık.
 

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