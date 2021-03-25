Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turizm Taşımacılık AŞ’nin pay başına 12 liradan, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ’nin pay başına 16,46 liradan ve Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ’nin pay başına 28 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Şeker Faktoring AŞ’nin 93 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 190 milyon lira, İş Finansal Kiralama AŞ’nin 3 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ’nin 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu ile Emlak Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına onay verdi.

QUA GRANİTE’TEN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Qua Granite’den yapılan açıklamada, ‘2020 sonu itibarıyla 703 milyon TL hasılat elde eden ve yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye’nin yalnızca teknik granit üretimi yapan en büyük tesislerinden biri olan Qua Granite’in halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yönteminin uygulanacağı ‘ bildirildi.

İnfo Yatırım aracılığıyla Borsa İstanbul’da satış yöntemiyle yapılacak halka arz için tarihin netleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Üretimini Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve 232.965 metrekare açık, 79.630 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde sürdüren Qua Granite, 584 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi kapsamında başladığı 3 yeni hattaki 22.5 milyon metrekarelik kapasite artırım yatırımıyla toplam üretim kapasitesini 33.5 milyon metrekareye yükseltecek. Şirketin 105 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 15 milyon TL artırılacak ve 15 milyon adet nominal değerli hisse halka arzda satışa sunulacak. Ayrıca halka arzda hakim ortağın 9 milyon adetlik hissesinin satışı gerçekleştirilecek. Şirket sermayesinin yüzde 20’sinin halka arz edileceği ihraç, gelen tüm taleplerin sırayla, birer birer karşılandığı Borsada Satış yöntemi ile yapılacak. Böylece, Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit paylaşım sağlanmış olacak.”

Açıklamada, halka arz sonrasında Qua Granite’in güçlü sermaye ve kurumsal yapısıyla artan bilinirlik ile birlikte hem iç piyasa hem de ihracat pazarındaki payını büyütmeyi hedeflediği aktarıldı.

Qua Granite’in, “çok çeşitlilik” kuralıyla oluşturulan ürün portföyüyle 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığına belirtilen açıklamada, “Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahip olan Qua Granite, artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında başladığı yıllık 22,5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattı yatırımının 2’sini Eylül 2021’de, 3. üretim hattını ise Ocak 2022’de kademeli olarak devreye almayı planlıyor.” ifadeleri kullanıldı.