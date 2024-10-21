Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu

Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirmede "Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 30.636.683 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 91.910.049 TL (%300) artırılarak 122.546.732 TL'ye çıkarılması sebebiyle artırılacak olan 91.910.049 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün, 21 Ekim 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" denildi.

Şirket ayrıca bedelli bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin de açıklama yaptı. Rapor için tıklayın