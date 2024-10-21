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Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 'Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu' hakkında açıklama yaptı.

21 Ekim 2024 | 19:50
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 19:50
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu

Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirmede "Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 30.636.683 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 91.910.049 TL (%300) artırılarak 122.546.732 TL'ye çıkarılması sebebiyle artırılacak olan 91.910.049 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün, 21 Ekim 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" denildi. 
Şirket ayrıca bedelli bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin de açıklama yaptı. Rapor için tıklayın

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21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
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