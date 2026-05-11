Bu hafta 16 şirket temettü ödemesi yapacak

Borsa İstanbul’da yeni haftada temettü trafiği hız kazanıyor. 11-15 Mayıs haftasında aralarında sanayi, perakende, gayrimenkul ve finans şirketlerinin bulunduğu 16 şirket yatırımcılarına nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

İşte o şirketler... 

1 GRSEL – Gürsel Turizm

Pay başına net 0,6249999 TL (1. taksit)
Hak kullanım: 11 Mayıs
Ödeme: 13 Mayıs

2 PAGYO – Panora GYO

Pay başına net 5,7545000 TL
Hak kullanım: 11 Mayıs
Ödeme: 13 Mayıs

3 ALGYO – Alarko GYO

Pay başına net 0,050 TL
Hak kullanım: 12 Mayıs
Ödeme: 14 Mayıs

4 ASUZU – Anadolu Isuzu

Pay başına net 2,0238094 TL
Hak kullanım: 12 Mayıs
Ödeme: 14 Mayıs

5 CCOLA – Coca Cola İçecek

Pay başına net 1,2155000 TL
Hak kullanım: 12 Mayıs
Ödeme: 14 Mayıs

6 GIPTA – Gıpta Ofis

Pay başına net 1,3002745 TL (1. taksit)
Hak kullanım: 12 Mayıs
Ödeme: 14 Mayıs

7 OZGYO – Özderici GYO

Pay başına net 0,0167500 TL
Hak kullanım: 12 Mayıs
Ödeme: 14 Mayıs

8 AEFES – Anadolu Efes

Pay başına net 0,1442875 TL (1. taksit)
Hak kullanım: 13 Mayıs
Ödeme: 15 Mayıs

9 BEYAZ – Beyaz Filo

Pay başına net 0,2557993 TL
Hak kullanım: 13 Mayıs
Ödeme: 15 Mayıs

10 BRKVY – Birikim Varlık Yönetimi

Pay başına net 0,4486068 TL
Hak kullanım: 13 Mayıs
Ödeme: 15 Mayıs

11 MCARD – Metropal Kurumsal Hizmetler

Pay başına net 4,5896328 TL
Hak kullanım: 13 Mayıs
Ödeme: 15 Mayıs

12 MGROS – Migros

Pay başına net 3,8731488 TL
Hak kullanım: 13 Mayıs
Ödeme: 15 Mayıs

13 TRCAS – Turcas Holding

Pay başına net 1,9953051 TL
Hak kullanım: 13 Mayıs
Ödeme: 15 Mayıs

14 EGPRO – Ege Profil

Pay başına net 0,5458715 TL (1. taksit)
Hak kullanım: 14 Mayıs
Ödeme: 18 Mayıs

15 KRGYO – Körfez GYO

Pay başına net 0,0383838 TL
Hak kullanım: 15 Mayıs
Ödeme: 20 Mayıs

16 MTRKS – Matriks Finansal Teknoloji

Pay başına net 0,1990510 TL
Hak kullanım: 15 Mayıs
Ödeme: 20 Mayıs
