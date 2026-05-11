Bu hafta 16 şirket temettü ödemesi yapacak

Borsa İstanbul’da yeni haftada temettü trafiği hız kazanıyor. 11-15 Mayıs haftasında aralarında sanayi, perakende, gayrimenkul ve finans şirketlerinin bulunduğu 16 şirket yatırımcılarına nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.
İşte o şirketler...
1 GRSEL – Gürsel Turizm
Pay başına net 0,6249999 TL (1. taksit)
Hak kullanım: 11 Mayıs
Ödeme: 13 Mayıs
11 MCARD – Metropal Kurumsal Hizmetler
Pay başına net 4,5896328 TL
Hak kullanım: 13 Mayıs
Ödeme: 15 Mayıs
16 MTRKS – Matriks Finansal Teknoloji
Pay başına net 0,1990510 TL
Hak kullanım: 15 Mayıs
Ödeme: 20 Mayıs