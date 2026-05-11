ABD-İran endişesi borsaları baskıladı: New York düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalarak 49.549,07 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,18 azalışla 7.385,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde ​0,42 kayıpla 26.135,63 puana indi.

ABD-İran arasındaki diplomatik süreç piyasaların odağında bulunurken, pay piyasalarında yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izlendi.

Risk iştahını baskıladı

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın İran'ın ABD'nin barış önerisine verdiği yanıtı "kabul edilemez" bulması, devam eden çatışmaların uzayabileceği ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyat akışında yaşanan aksaklığın sürebileceğine dair endişeleri güçlendirdi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamamasına yönelik artan endişeler, petrol fiyatlarını yukarı çekerken risk iştahını baskıladı.

ABD'de bu hafta açıklanacak veriler takip edilecek

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1,7 artarak 103 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,5 artışla 96,9 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de yarın ve çarşamba günü yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi ile Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere bu hafta açıklanacak veriler yakından takip edilecek.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bu hafta yapılacak görüşme de piyasaların radarında olacak.