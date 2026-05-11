Frigo bedelsiz tarihini açıkladı: 1000 lot 2889 olacak

Frigo-Pak, yüzde 188,91424 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında hak kullanım başlangıç tarihini 13 Mayıs 2026 olarak açıkladı. Sermaye artırımı sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 294,2 milyon TL’den 850 milyon TL’ye yükselecek.


Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO), bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanım başlangıç tarihini KAP’a bildirdi. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 294.204.950 TL’den 850.000.000 TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda toplam 555.795.050 TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 188,91424 olarak açıklandı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 13 Mayıs 2026, kayıt tarihi 14 Mayıs 2026, yeni payların Borsa’da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına geçeceği ödeme tarihi ise 15 Mayıs 2026 olacak. Artırımın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak; iç kaynak detayında 166.515.830 TL özsermaye enflasyon düzeltme farkları, 42.000.000 TL emisyon primi ve 347.279.220 TL geçmiş yıl karları yer aldı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 294.204.950 TL'den 850.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 555.795.050 TL nominal değerli paylar, 13.05.2026 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlanacaktır.

