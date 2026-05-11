Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,7352941 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,6249999 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 329,515 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO)
Pay Başına Brüt Temettü: 5,7545000 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
Pay Başına Net Temettü: 5,7545000 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 133,546 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)