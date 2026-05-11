O şirket temettü dağıtmama kararı aldı

Borsada GUBRF koduyla işlem gören Gübre Fabrikaları temettü dağıtmama kararı aldı


Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) 11 Mayıs’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan kar dağıtımı konusundaki genel kurul kararını paylaştı.

Şirket yönetim kurulunun temettü dağıtılmamasına yönelik teklifinin genel kurul toplantısında onaylanarak kabul edildiğini ifade etti.

Gübretaş, yatırımlar sebebi ile artan likidite ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve yasal kayıtlara göre elde edilecek net dönem karının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: 

Yönetim Kurulu'nun 13.04.2026 tarihli toplantısında;
Yatırımlar sebebi ile artan likidite ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle; Kar dağıtımı yapılmaması ve yasal kayıtlara göre elde edilecek net dönem karının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması, hususlarının Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verildi. Yönetim Kurulunun teklifi 08.05.2026 tarihli Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

