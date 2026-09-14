Metro İstanbul'da kış tarifesi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, kent genelindeki tüm metro hatlarında 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesi uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada ilk ve son tren sefer saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanırken, gün içindeki sefer sıklıklarının yolcu yoğunlukları dikkate alınarak yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Yolcular güncel sefer tarifelerine 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Metro İstanbul'un resmi web sitesindeki "Sefer Tarifeleri" sayfasından, Metro İstanbul mobil uygulamasından ve istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranları ile panolarından ulaşabilecek.

Metro İstanbul'un açıklaması şöyle:

İşletmemizde bulunan tüm hatlarımızda 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Kış Tarifesi işletmesine geçilecektir.

Tüm hatlarda ilk ve son tren saatleri aynı olmakla birlikte, hatların yolcu yoğunlukları analiz edilerek gün içerisindeki sefer sıklıklarında değişiklikler yapılmıştır. 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla tüm hatlarımızda günlük toplam 512 ilave sefer gerçekleştirerek 492.390 ek yolculuk kapasitesi sağlayacağız. Böylelikle trafikten yaklaşık 426.109 araç çekilmiş olacak.

Güncel tarife bilgilerini sefer tarifeleri sayfamızdan sorgulayabilir ya da istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranlarından öğrenebilirsiniz.

Kış tarifemize 14 Eylül Pazartesi günü web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi günü, saat 06.00 ile 16.00 arasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarında ücretsiz hizmet verilmesi kararı alınmıştır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan tüm hatlarda ücretsiz seyahat edilebilecektir.