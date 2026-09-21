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TCMB açıkladı: Reel kesim güveni eylülde sınırlı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ait Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı. Mevsimsellikten arındırılmış endeks aylık bazda 0,1 puan yükselerek 102,5’e çıkarken, mevsimsellikten arındırılmamış endeks 0,8 puanlık düşüşle 102 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomist
Ekonomist
TCMB açıkladı: Reel kesim güveni eylülde sınırlı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Eylül ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, 2026 yılı Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. 

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB açıkladı: Reel kesim güveni eylülde sınırlı arttı-1

Son üç aya yönelik değerlendirmeler

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

TCMB açıkladı: Reel kesim güveni eylülde sınırlı arttı-2

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmeler

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. 

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.

TCMB açıkladı: Reel kesim güveni eylülde sınırlı arttı-3

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. 

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi. 

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 31,0 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB açıkladı: Reel kesim güveni eylülde sınırlı arttı-4

Ayrıca, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

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