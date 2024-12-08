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Bu hafta 6 şirkette genel kurul var

Borsa İstanbul’da bu hafta (9-13 Aralık haftası) 6 şirkette genel kurul toplantısı var... İşte haftalık takvim

08 Aralık 2024 | 19:16
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var

9 Aralık Pazartesi
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) / 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

10 Aralık Salı
Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) / 2024 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı

11 Aralık Çarşamba
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) / 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

12 Aralık Perşembe
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) / Olağanüstü Genel Kurul
Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZEDUR) / 2023 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı

13 Aralık Cuma
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) / 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 

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Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Yarın 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
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İLERİ
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