Bu hafta 6 şirkette genel kurul var

9 Aralık Pazartesi
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) / 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
10 Aralık Salı
Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) / 2024 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı
11 Aralık Çarşamba
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) / 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
12 Aralık Perşembe
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) / Olağanüstü Genel Kurul
Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZEDUR) / 2023 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
13 Aralık Cuma
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) / 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı