Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36, en yüksek 10.944,72 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,41 değer kazanarak 12.380,73 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,32 artışla 10.111,02 puan, Sanayi Endeksi 1,47 kazançla 14.573,13 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 13.665,97 puan oldu.

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,90 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını, yüzde 11,11 ile Oyak Çimento, yüzde 11,00 ile Anadolu Grubu Holding izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,04 ile Mia Teknoloji, yüzde 10,22 ile Şekerbank ve yüzde 9,20 ile Türkiye Sigorta olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 581 milyar 988 milyon lirayla Koç Holding, 514 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 425 milyar 40 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.