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Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve borsa kazandırdı.

06 Temmuz 2024 | 11:27
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36, en yüksek 10.944,72 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,41 değer kazanarak 12.380,73 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,32 artışla 10.111,02 puan, Sanayi Endeksi 1,47 kazançla 14.573,13 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 13.665,97 puan oldu.

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,90 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını, yüzde 11,11 ile Oyak Çimento, yüzde 11,00 ile Anadolu Grubu Holding izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,04 ile Mia Teknoloji, yüzde 10,22 ile Şekerbank ve yüzde 9,20 ile Türkiye Sigorta olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 581 milyar 988 milyon lirayla Koç Holding, 514 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 425 milyar 40 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

4 ALTIN YÜKSELDİ

ALTIN YÜKSELDİ 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,12 artışla 2.504 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,19 kazançla 16 bin 393 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,30 azalışla 32,7190 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,77 yükselişle 35,3940 lira oldu.Geçen hafta 41,4710 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,93 artarak 41,8550 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,18 düşüşle 36,4170 liradan alıcı buldu.
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Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
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Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
Migros haziranda açılan ve toplamdaki mağaza sayısını duyurdu
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
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