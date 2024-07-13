Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (8-12 Temmuz)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,96 değer kazanarak 11.064,85 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.708,98, en yüksek 11.113,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,03 değer kazanarak 12.631,68 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,70 artışla 10.383,96 puan, Sanayi Endeksi 1,13 kazançla 14.737,87 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 3,70 değer kazancıyla 14.171,09 puan oldu.

Agrotech Teknoloji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,95 ile Agrotech Teknoloji oldu.

Agrotech Teknoloji’yi, yüzde 21,77 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 15,33 ile Kaleseramik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,96 ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,29 ile TOFAŞ ve yüzde 6,17 ile TürkTraktör olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 583 milyar 256 milyon lirayla Koç Holding, 556 milyar 500 milyon lirayla Garanti BBVA ve 427 milyar 499 milyon lirayla Türkiye İş Bankası (C) oldu.