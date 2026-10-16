Hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı?

MGM'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sistemine göre, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bu 5 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın özellikle Anadolu Yakası'nda beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Paylaşımda, yağışların yarın öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nın Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Bakan Kurum'dan yayımlanan meteorolojik uyarılara ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağanak nedeniyle yayımlanan meteorolojik uyarılara ilişkin, "Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışların devam edeceğini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'un Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı bulunduğunu belirtti.

Yarın Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu kaydeden Kurum, şunları kaydetti:

"Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım."