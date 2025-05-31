ARA
DOLAR
39,20
0,25%
DOLAR
EURO
44,48
-0,27%
EURO
GRAM ALTIN
4146,39
-0,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
9019,57
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından dolar, Euro, sterlin ve İsviçre frangı kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,60 kayıpla tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,14 ile Pasifik Eurasia Lojistik oldu. İşte geride bıraktığımız haftada en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse…

31 Mayıs 2025 | 12:51
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından dolar, Euro, sterlin ve İsviçre frangı kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.985,52 ve en yüksek 9.176,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,49 değer kaybıyla 10.937,05 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,91 azalışla 9.480,44 puan, sanayi endeksi yüzde 4,66 düşüşle 11.775,53 puan, teknoloji endeksi yüzde 4,78 kayıpla 18.806,94 puan oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,14 ile Pasifik Eurasia Lojistik oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik'i yüzde 3,71 ile Katılımevim, yüzde 3,71 ile Selçuk Ecza Deposu izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 19,81 ile Oba Makarnacılık, yüzde 15,57’yle Gübre Fabrikaları ve yüzde 14,51’le Vestel Elektronik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 976 milyon lirayla ASELSAN, 444 milyar 780 milyon lirayla Garanti BBVA ve 377 milyar 85 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar ve Euro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,33 azalışla 4.140,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,30 değer kaybıyla 27.995,00 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,55 yükselişle 39,2440 lira, Euronun satış fiyatı ise yüzde 0,69 artışla 44,4710 lira oldu.

Geçen hafta 52,6800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,32 yükselişle 52,8500 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 artışla 47,6500 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.196,004.140,00-1,3339,16
Cumhuriyet20.180,0028.363,0027.995,00-1,3038,73
ABD Doları35,358039,031039,24400,5510,99
Euro36,751044,166044,47100,6921,01
İngiliz Sterlini44,308052,680052,85000,3219,28
İsviçre Frangı39,041047,390047,65000,5522,05

Yatırım fonları

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,99 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 2,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,13 ile "Para Piyasası " fonunda gerçekleşti. En çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile "Endeks" fonu oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:


Haftalık Yatırım Fonları		   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları-0,421115623
Borsa Yatırım Fonları-2,39519
Borçlanma Araçları Fonları0,82792
Fon Sepeti Fonları0,265326
Hisse Senedi Fonları-2,9510147
Karma ve Değişken Fonlar-0,148172
Katılım Fonları0,154823
Kıymetli Maden Fonları-0,39216
Para Piyasası Fonları0,99680
Serbest Fon-0,37774337
Haftalık Emeklilik Fonları   
Emeklilik Fonları-0,57161234
Başlangıç Fonları1,10100
Borçlanma Araçları0,46432
Değişken-0,9139104
Devlet Katkısı-0,78012
Endeks-3,4605
Fon Sepeti Fonu-0,19713
Hisse Senedi-2,62033
Karma-0,1936
Katılım-0,601026
Kıymetli Madenler-0,12510
OKS Katılım0,36186
OKS Standart-0,0364
Para Piyasası1,13130
Standart-0,1449
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,4012

Kazandıran fonlar

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,05 ile Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,72'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar		  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,36515329,05
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON454,09054611,08
AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON39,62945111,03
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)333,70339210,64
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,33423310,38
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON1,045549,56
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)609,1956599,08
NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON81,7665967,22
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20,3159976,92
HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,3002916,29
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2869911,72
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2522191,43
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2555511,43
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,235851,33
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,062031,27
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0103221,24
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0835111,21
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0674991,19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0673721,16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1035131,15

Kaybettiren fonlar

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 25,25 ile Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,29'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,620309-25,25
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)7,753933-25,02
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON0,970772-24,82
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON6,654535-23,32
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28,874069-20,04
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10,741469-18,24
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,710109-16,45
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,960196-15,04
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,705198-12,82
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12,093205-11,80
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009736-5,29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,399335-5,16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,129496-4,12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,205501-3,87
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,208512-3,73
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009632-3,73
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009814-3,63
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,866153-3,48
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,177571-3,43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,248089-3,42

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4146,39 -0,58%
  • ALTIN ONS 3289,84 -0,84%
  • BIST 100 9019,57 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,052 -0,12%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37405 -0,49245%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 77,5 -1,0344%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2017 0,2465%
  • EURO/DOLAR 1,1348 -0,1856%
  • EURO/TURK LIRASI 44,4842 -0,2706%
  • STERLIN/DOLAR 1,3454 -0,28054%
Borsa Haberleri
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
GERİ
İLERİ
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL