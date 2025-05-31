Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından dolar, Euro, sterlin ve İsviçre frangı kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.985,52 ve en yüksek 9.176,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,49 değer kaybıyla 10.937,05 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,91 azalışla 9.480,44 puan, sanayi endeksi yüzde 4,66 düşüşle 11.775,53 puan, teknoloji endeksi yüzde 4,78 kayıpla 18.806,94 puan oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,14 ile Pasifik Eurasia Lojistik oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik'i yüzde 3,71 ile Katılımevim, yüzde 3,71 ile Selçuk Ecza Deposu izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 19,81 ile Oba Makarnacılık, yüzde 15,57’yle Gübre Fabrikaları ve yüzde 14,51’le Vestel Elektronik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 976 milyon lirayla ASELSAN, 444 milyar 780 milyon lirayla Garanti BBVA ve 377 milyar 85 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar ve Euro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,33 azalışla 4.140,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,30 değer kaybıyla 27.995,00 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,55 yükselişle 39,2440 lira, Euronun satış fiyatı ise yüzde 0,69 artışla 44,4710 lira oldu.

Geçen hafta 52,6800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,32 yükselişle 52,8500 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 artışla 47,6500 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.196,00 4.140,00 -1,33 39,16 Cumhuriyet 20.180,00 28.363,00 27.995,00 -1,30 38,73 ABD Doları 35,3580 39,0310 39,2440 0,55 10,99 Euro 36,7510 44,1660 44,4710 0,69 21,01 İngiliz Sterlini 44,3080 52,6800 52,8500 0,32 19,28 İsviçre Frangı 39,0410 47,3900 47,6500 0,55 22,05

Yatırım fonları

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,99 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 2,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,13 ile "Para Piyasası " fonunda gerçekleşti. En çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile "Endeks" fonu oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:



Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,42 1115 623 Borsa Yatırım Fonları -2,39 5 19 Borçlanma Araçları Fonları 0,82 79 2 Fon Sepeti Fonları 0,26 53 26 Hisse Senedi Fonları -2,95 10 147 Karma ve Değişken Fonlar -0,14 81 72 Katılım Fonları 0,15 48 23 Kıymetli Maden Fonları -0,39 2 16 Para Piyasası Fonları 0,99 68 0 Serbest Fon -0,37 774 337 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,57 161 234 Başlangıç Fonları 1,10 10 0 Borçlanma Araçları 0,46 43 2 Değişken -0,91 39 104 Devlet Katkısı -0,78 0 12 Endeks -3,46 0 5 Fon Sepeti Fonu -0,19 7 13 Hisse Senedi -2,62 0 33 Karma -0,19 3 6 Katılım -0,60 10 26 Kıymetli Madenler -0,12 5 10 OKS Katılım 0,36 18 6 OKS Standart -0,03 6 4 Para Piyasası 1,13 13 0 Standart -0,14 4 9 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,40 1 2

Kazandıran fonlar

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,05 ile Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,72'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 0,365153 29,05 TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 454,090546 11,08 AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON 39,629451 11,03 HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 333,703392 10,64 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,334233 10,38 ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON 1,04554 9,56 HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 609,195659 9,08 NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON 81,766596 7,22 ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 20,315997 6,92 HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,300291 6,29 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,286991 1,72 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,252219 1,43 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,255551 1,43 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,23585 1,33 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,06203 1,27 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010322 1,24 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,083511 1,21 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,067499 1,19 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,067372 1,16 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,103513 1,15

Kaybettiren fonlar

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 25,25 ile Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,29'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: