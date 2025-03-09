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Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi

Borsa İstanbul’da payları işlem gören 6 şirkette 10-16 Mart 2025 haftası genel kurul toplantıları var.

09 Mart 2025 | 23:26
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi

10 Mart Pazartesi
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)  
Olağan Genel Kurul

11 Mart Salı
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Olağanüstü Genel Kurul

13 Mart Çarşamba
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (UMPAS)
Olağan Genel Kurul

14 Mart Cuma
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)
Olağan Genel Kurul

CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)
Olağan Genel Kurul

16 Mart Pazar
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Olağan Genel Kurul / İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

 

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7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut'tan (EKGYO) kar payı kararı
Beşiktaş'tan bedelli kararı var
Bu haftanın en çok kazandıranı: Yüzde 8,78
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GERİ
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