Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi

10 Mart Pazartesi
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)
Olağan Genel Kurul
11 Mart Salı
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Olağanüstü Genel Kurul
13 Mart Çarşamba
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. (UMPAS)
Olağan Genel Kurul
14 Mart Cuma
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)
Olağan Genel Kurul
CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY)
Olağan Genel Kurul
16 Mart Pazar
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Olağan Genel Kurul / İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu