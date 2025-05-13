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Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket (Temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket bulunuyor.

12 Mayıs 2025 | 15:13
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2025 | 18:42
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket (Temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da 12-16 Mayıs haftasında 5 şirketin temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış durumda. İşte bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş  şirketler:

1 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT)

Pay başına brüt 6,6666666 TL, net 5,6666666 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi 16 Mayıs.

2 EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC)

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC)

Pay başına brüt 1,7511601 TL, net 1,4884860 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi 16 Mayıs.

3 GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)

2 eşit taksit halinde toplamda pay başına 0,30 TL, net 0,255 TL temettü dağıtacak. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi 16 Mayıs. İkinci taksit temmuzda.

4 BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. BYDNR

BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. BYDNR

Pay başına brüt 0,7130124 TL, net 0,6060605 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi 16 Mayıs.

5 LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LMKDC)

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LMKDC)

Pay başına brüt 1 TL, net 0,850 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Mayıs, ödeme tarihi 20 Mayıs.
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