Borsada bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 7 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bu hafta... İşte o şirketler:
1 AYGAZ A.Ş. (AYGAZ)
Pay başına brüt 12,55 TL, net 10,6675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan
2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA)
Pay başına brüt 0,6345237 TL, net 0,5393451 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan
3 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK)
Pay başına brüt 48,4675873 TL, net 41,1974492 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan
4 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL)
Pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan
5 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)
Pay başına brüt 17,10 TL, net 14,535 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan
6 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO)
Pay başına brüt 12 TL, net 10,20 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan
7 SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEGMN)
Pay başına brüt 0,6127450 TL, net 0,5208332 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan.