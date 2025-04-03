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Borsada bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla bu hafta temettü dağıtması kesileşmiş 7 şirket bulunuyor.

02 Nisan 2025 | 00:03
Son Güncellenme: 02 Nisan 2025 | 17:22
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 7 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bu hafta... İşte o şirketler: 

1 AYGAZ A.Ş. (AYGAZ)

AYGAZ A.Ş. (AYGAZ) Pay başına brüt 12,55 TL, net 10,6675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan

2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA)

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA) Pay başına brüt 0,6345237 TL, net 0,5393451 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan

3 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK)

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK) Pay başına brüt 48,4675873 TL, net 41,1974492 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan

4 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL)

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL) Pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan

5 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO)

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (FROTO) Pay başına brüt 17,10 TL, net 14,535 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan

6 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO)

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO) Pay başına brüt 12 TL, net 10,20 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan

7 SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEGMN)

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEGMN) Pay başına brüt 0,6127450 TL, net 0,5208332 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi 7 Nisan.
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