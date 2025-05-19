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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket (Temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da 19-23 Mayıs haftası temettü dağıtması genel kurul tarafından onaylanmış 7 şirket var.

16 Mayıs 2025 | 19:58
Son Güncellenme: 19 Mayıs 2025 | 17:38
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket (Temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket bulunuyor. İşte o şirketler:

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)

Şirket pay başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi 22 Mayıs 2025

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)

2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,425 TL. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi 22 Mayıs 2025. İkinci taksit için ödeme tarihi 24 Kasım olacak.


 

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)

Şirekt pay başına brüt 0,3037974 TL, net 0,2582277 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi 22 Mayıs 2025.

 

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA)

Şirket pay başına brüt 0,48 TL, net 0,408 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs 2025.


 

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Şirket 6 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909. İkinci taksit olarak nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs 2025. Diğer taksitler haziran, temmuz, ağustos ve eylülde.

 

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. (BEYAZ)

Pay başına brüt 0,1103448 TL, net 0,0937930 TL temmettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs 2025.


 

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB)

Şirket pay başına brüt 1,8 TL, net 1,53 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs 2025.
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