Bu haftanın en çok kazandıranı: Yüzde 8,78
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,78 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,18 geriledi, avro/TL yüzde 4,19, altının gram fiyatı ise yüzde 2,34 artış kaydetti.
07 Mart 2025 | 20:01
Son Güncellenme: 07 Mart 2025 | 21:04
- BIST 100 endeksi, en düşük 9.748,03 puanı ve en yüksek 10.556,78 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,78 üstünde 10.507,11 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 yükselişle 23 bin 170 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 5 bin 594 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,43 artarak 5 bin 730 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kaybederek 36,4480 liraya inerken, avro yüzde 4,19 artışla 39,5810 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,76, emeklilik fonları yüzde 2,80 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,92 ile "borsa yatırım" fonları oldu.