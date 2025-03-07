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Bu haftanın en çok kazandıranı: Yüzde 8,78

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,78 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,18 geriledi, avro/TL yüzde 4,19, altının gram fiyatı ise yüzde 2,34 artış kaydetti.

07 Mart 2025 | 20:01
Son Güncellenme: 07 Mart 2025 | 21:04
Bu haftanın en çok kazandıranı: Yüzde 8,78
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.748,03 puanı ve en yüksek 10.556,78 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,78 üstünde 10.507,11 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 yükselişle 23 bin 170 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 594 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,43 artarak 5 bin 730 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kaybederek 36,4480 liraya inerken, avro yüzde 4,19 artışla 39,5810 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,76, emeklilik fonları yüzde 2,80 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,92 ile "borsa yatırım" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 3406,85 0,07%
  • ALTIN ONS 2906,01 -0,1%
  • BIST 100 10507,11 0,46%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,986 0,121%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43946 0,60596%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90 0,9792%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,4619 0,1624%
  • EURO/DOLAR 1,0829 0,3889%
  • EURO/TURK LIRASI 39,483 0,3202%
  • STERLIN/DOLAR 1,28995 0,15762%
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Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
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GERİ
İLERİ
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