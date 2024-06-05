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Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)

Borsa İstanbul'da işlem gören 2 şirketin temettü ödemesinde nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün...

05 Haziran 2024 | 00:42
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirket için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün... İşte o şirketler:

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT)
Pay başına brüt 5,2000000 TL, net 4,6800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC)
Pay başına brüt 1,1800000 TL, net 1,0620000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024.

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Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
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GERİ
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