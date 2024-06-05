Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirket için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün... İşte o şirketler:
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT)
Pay başına brüt 5,2000000 TL, net 4,6800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC)
Pay başına brüt 1,1800000 TL, net 1,0620000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 7 Haziran 2024.