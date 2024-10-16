Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)

Borsa İstanbul'dan 2 hissede hak kullanımı ve fiyat düzeltmesiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

AKSGY.E %200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,03 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

%200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,03 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) BASGZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8 TL Teorik Fiyat: 27,4 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 200) onayı almıştı. Şirket, önceki KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 16 Ekim 2024 olduğunu duyurmuştu. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise pay başına brüt 0,8 TL, net 0,7200000 TL kar payı avansı dağıtma kararı almıştı. Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi bugün, yani 16 Ekim 2024.

