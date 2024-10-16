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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)

Borsa İstanbul'da bugün bir hissenin fiyatında bedelsiz sermaye artırımı, bir hissenin fiyatında ise kar payı avansı nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:

16 Ekim 2024 | 09:25
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)

Borsa İstanbul'dan 2 hissede hak kullanımı ve fiyat düzeltmesiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

  • AKSGY.E %200  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,03 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • BASGZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8 TL Teorik Fiyat: 27,4 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 200) onayı almıştı. Şirket, önceki KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 16 Ekim 2024 olduğunu duyurmuştu. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise pay başına brüt 0,8 TL, net 0,7200000 TL kar payı avansı dağıtma kararı almıştı. Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi bugün, yani 16 Ekim 2024. 
 

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Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
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