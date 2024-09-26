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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)

Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltmeler olacak.

26 Eylül 2024 | 09:13
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)

Borsa İstanbul'da temettü kararı açıklayan Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 26 Eylül. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle:

  • ADEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,577209 TL Teorik Fiyat: 42,343 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • ZRGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0418358 TL Teorik Fiyat: 9,958 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
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Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
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