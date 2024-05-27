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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'da işlem gören iki şirketin temettü dağıtımları için bugün nakit kar payı hak kullanım tarihi...

27 Mayıs 2024 | 09:05
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) ve Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) temettü dağıtımı için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün (27 Mayıs 2024) Şirketlerin hisse fiyatlarında temettü dolayısıyla düzeltme olacak. Borsa İstanbul'dan yapılan paylaşımda şu bilgi verilmişti: 

  • Coca Cola pay başına brüt 7,8626000 TL, net 7,0763400 TL kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü ve ödeme tarihi 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü olacak.
  • Migros ise pay başına brüt 6,9040087 TL, net 6,2136078 TL kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024 Pazartesi; ödeme tarihi ise 29 Mayıs Çarşamba günü olacak.

 

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Coca Cola Hisse Haberleri (CCOLA) Migros Hisse Haberleri (MGROS)
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