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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (7 Ağustos)

Borsa İstanbul'da 7 Ağustos Çarşamba günü bir şirket temettü dağıtacak, bir şirket ise bedelsiz sermaye artırımı yapacak.

07 Ağustos 2024 | 01:23
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (7 Ağustos)
  • Yüzde 700 bedelsiz başvurusu SPK tarafından onaylanan Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) KAP'a yaptığı bildirimde 'Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi'nın 7 Ağustos Çarşamba (bugün) olduğunu duyurmuştu.
  • Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) ise 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,5000000 TL, net 1,3500000 TL temettü dağıtma kararı almıştı. 2. taksit olan net 0,3375000 TL için hak kullanım tarihi bugün, yani 7 Ağustos Çarşamba. Ödeme tarihi 9 Ağustos 2024.

 

 

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Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
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