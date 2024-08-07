Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak

- Yüzde 700 bedelsiz başvurusu SPK tarafından onaylanan Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) KAP'a yaptığı bildirimde 'Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi'nın 7 Ağustos Çarşamba (bugün) olduğunu duyurmuştu.
- Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) ise 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,5000000 TL, net 1,3500000 TL temettü dağıtma kararı almıştı. 2. taksit olan net 0,3375000 TL için hak kullanım tarihi bugün, yani 7 Ağustos Çarşamba. Ödeme tarihi 9 Ağustos 2024.