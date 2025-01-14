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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz onayı alan 2 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün. 2 hissenin fiyatında bölünme nedeniyle düzeltme olacak.

14 Ocak 2025 | 09:27
Son Güncellenme: 14 Ocak 2025 | 09:29
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) Yüzde 3000, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) ise yüzde 572,99908 bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Borsa İstanbul'dan bugün hak kullanımına ilişkin KAP'a şu bilgilendirme yapıldı:

  • BTCIM.E %3000  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,239 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • EGPRO.E %572,99908 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 24,695 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
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Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Anadolu Efes (AFES), Fitch kredi notunu duyurdu
Batıçim (BTCIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Ege Profil (EGPRO) bedelsiz tarihi belli oldu
Gülermak halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı?
2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör
Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var
Halka arz olan şirketi yönetim kurulu üyesi anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
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