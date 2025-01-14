Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) Yüzde 3000, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) ise yüzde 572,99908 bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Borsa İstanbul'dan bugün hak kullanımına ilişkin KAP'a şu bilgilendirme yapıldı:

BTCIM.E %3000 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,239 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

%3000 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) EGPRO.E %572,99908 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 24,695 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)