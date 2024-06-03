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Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)

Borsa İstanbul’da temettü dağıtacak 2 şirketin paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 3 Haziran 2024.

03 Haziran 2024 | 01:04
Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün temettü dağıtacak 2 şirketin hisselerinde fiyat düzeltmeleri olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün olan 2 şirket şöyle:
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON)
Afyon Çimento pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3600000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, ödeme tarihi ise 5 Haziran olarak duyuruldu.
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ALGYO)
Alarko GYO pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0500000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, ödeme tarihi ise 5 Haziran olarak açıklanmıştı.

 

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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Borsada bu yıl (Ocak-Mayıs 2024) en çok artan ve azalan 3 hisse
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
Sarkuysan'dan (SARKY) bedelsiz ve nakit temettü kararı
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
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Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
GERİ
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