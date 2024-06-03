Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün temettü dağıtacak 2 şirketin hisselerinde fiyat düzeltmeleri olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün olan 2 şirket şöyle:

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON)

Afyon Çimento pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3600000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, ödeme tarihi ise 5 Haziran olarak duyuruldu.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ALGYO)

Alarko GYO pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0500000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, ödeme tarihi ise 5 Haziran olarak açıklanmıştı.