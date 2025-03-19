Bugün 4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Mart)
SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 4 hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 19 Mart 2025... Hisselerin fiyatında düzeltme olacak. Borsa İstanbul'da hak kullanımına ilişkin açıklamalar yapıldı.
19 Mart 2025 | 09:03
Son Güncellenme: 19 Mart 2025 | 09:30
- NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (EGEPO)
Şirket SPK'dan yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.
EGEPO.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,995 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (RALYH)
Şirket SPK'dan yüzde 428,57142 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.
RALYH.E % 428,57142 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 90,243 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- RTA LABORATUVARLARI (RTALB)
Şirket SPK'dan yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.
RTALB.E %400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,372 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. (SELVA)
Şirket SPK'dan yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.
SELVA.E %500 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,24 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)