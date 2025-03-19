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  • Bugün 4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Mart)

Bugün 4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Mart)

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 4 hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 19 Mart 2025... Hisselerin fiyatında düzeltme olacak. Borsa İstanbul'da hak kullanımına ilişkin açıklamalar yapıldı.

19 Mart 2025 | 09:03
Son Güncellenme: 19 Mart 2025 | 09:30
Bugün 4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Mart)
  • NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (EGEPO)
    Şirket SPK'dan yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.  
    EGEPO.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,995 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
     
  • RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (RALYH)
    Şirket SPK'dan yüzde 428,57142 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.
    RALYH.E % 428,57142 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 90,243 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
     
  • RTA LABORATUVARLARI (RTALB)
    Şirket SPK'dan yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.
    RTALB.E %400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,372 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
     
  • SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. (SELVA)
    Şirket SPK'dan yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.
    SELVA.E %500 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,24 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
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18 Mart borsada gün sonu rakamları
Arzum bedelli kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
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