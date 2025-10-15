Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonrasında adayların gözü sonuç tarihine çevrilmişti. Peki HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM HMGS sonuçları sorgulama sayfası

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimi göz önüne alındığında, HMGS/2 sonuçlarının 24 Ekim 2025 Cuma günü adayların erişimine açılması beklenmektedir.

HMGS SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.

Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.