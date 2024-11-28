Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 4 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 28 Kasım 2024. Hisse fiyatlarında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

BURCE. E %900 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 21,07 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

E %900 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 21,07 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) KCAER. E %151,78408 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 14,182 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

E %151,78408 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 14,182 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) KCAER.E %39,43965 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 14,182 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

MTRKS .E %150 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 18,488 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

.E %150 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 18,488 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) YEOTK .E %214,20021 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 57,654 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

.E %214,20021 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 57,654 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) YEOTK.E %55,59145 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 57,654 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)