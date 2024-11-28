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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)

Borsa İstanbul'da bugün 4 hissenin fiyatında bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme olacak.

28 Kasım 2024 | 09:09
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 4 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 28 Kasım 2024. Hisse fiyatlarında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • BURCE.E %900 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 21,07 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • KCAER.E %151,78408 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 14,182 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • KCAER.E %39,43965  Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 14,182 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
  • MTRKS.E %150 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 18,488 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • YEOTK.E %214,20021 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 57,654 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • YEOTK.E %55,59145 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 57,654 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

 

 

 

 

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Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
GERİ
İLERİ
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