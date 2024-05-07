5 şirkette payı bulunan yatırımcılar için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 7 Mayıs 2024. İşte o şirketler ve ödeme tarihleri:

1 AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. AZTEK Pay başına brüt 2,5036856 TL, net 2,2533170 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024.

2 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOBET Boğaziçi Beton 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,5000000, net 1,3500000 kar payı ödeyecek. 1. taksit net 0,6750000 TL, 2 ve 3. taksitler net 0,3375000 TL olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 7 Mayıs, 7 Ağustos ve 7 Ekim. Ödeme tarihleri ise 9 Mayıs, 9 Ağustos ve 9 Ekim.

3 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. JANTS Pay başına brüt 2,8000000 TL, net 2,5200000 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024.

4 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LKMNH 2 taksit halinde toplamda brüt 1,3888888 TL, net 1,2499998 TL temettü dağıtacak. Pay başına net 0,6249999 TL'lik ilk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024... 2. Taksit ödeme tarihi 24 Temmuz'da.