ARA
Bist 100
10181,75
-0,83%
Bist 100
Dolar/TL
32,266
0,0282%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7361
-0,0299%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0766
-0,0297%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2401,57
-0,36%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün 5 şirket için temettü günü: Ödeme tarihleri ne zaman?

Bugün 5 şirket için temettü günü: Ödeme tarihleri ne zaman?

Borsa İstanbul'da kar payı dağıtacak 5 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihleri bugün...

07 Mayıs 2024 | 10:57
Bugün 5 şirket için temettü günü: Ödeme tarihleri ne zaman?

5 şirkette payı bulunan yatırımcılar için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 7 Mayıs 2024. İşte o şirketler ve ödeme tarihleri:

1 AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. AZTEK

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. AZTEK Pay başına brüt 2,5036856 TL, net 2,2533170 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024.

2 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOBET

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOBET Boğaziçi Beton 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,5000000, net 1,3500000 kar payı ödeyecek. 1. taksit net 0,6750000 TL, 2 ve 3. taksitler net 0,3375000 TL olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 7 Mayıs, 7 Ağustos ve 7 Ekim. Ödeme tarihleri ise 9 Mayıs, 9 Ağustos ve 9 Ekim.

3 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. JANTS

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. JANTS Pay başına brüt 2,8000000 TL, net 2,5200000 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024.

4 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LKMNH

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LKMNH 2 taksit halinde toplamda brüt 1,3888888 TL, net 1,2499998 TL temettü dağıtacak. Pay başına net 0,6249999 TL'lik ilk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024... 2. Taksit ödeme tarihi 24 Temmuz'da.

5 NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NTGAZ

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NTGAZ Pay başına brüt 1,3913043 TL, net 1,2521738 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2401,57 -0,36%
  • ALTIN ONS 2315,05 -0,38%
  • BIST 100 10181,75 -0,83%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,514 0,398%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36813 0,11635%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,2195 -0,0986%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,266 0,0282%
  • EURO/DOLAR 1,0766 -0,0297%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7361 -0,0299%
  • STERLIN/DOLAR 1,25395 -0,17911%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı
Borsa İstanbul’da 4 yeni endeks
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL