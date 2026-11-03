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Cevizin değerini katlayan tesis: 1000 ton ürün piyasaya sunuldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kurulan Ceviz İşleme Kurutma Tesisi, 2022 yılından bu yana işlediği 1000 ton cevizi piyasaya kazandırarak bölgedeki üretime katkı sağladı.

Cevizin değerini katlayan tesis: 1000 ton ürün piyasaya sunuldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hayata geçirilen Ceviz İşleme Kurutma Tesisi, faaliyete geçtiği 2022 yılından bu yana bölgedeki ceviz üretiminin değerlendirilmesinde önemli rol üstleniyor. Tesiste bugüne kadar toplam 1000 ton ceviz işlenerek piyasaya sunuldu.

1 Tesis, eylül ve ekim aylarında hizmet veriyor

Tesis, eylül ve ekim aylarında hizmet veriyor

Tesis, Gölpazarı ilçe merkezinde 380 metrekarelik kapalı alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle "Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında hizmete alındı.

Eylül ve ekim aylarında hizmet veren tesise çiftçiler tarafından getirilen yaş cevizler, makineler yardımıyla sırasıyla yıkama, soyma, kurutma ve kalibrelerine göre ayrılma (boylama) işlemlerinden geçiriliyor.

2 Cevizler çuvallanarak pazara sunuluyor

Cevizler çuvallanarak pazara sunuluyor

Tesiste işlenen "Bilecik", "Şebin", "Chandler" ve "Fernette" cinsi cevizler, çuvallanarak pazara sunuluyor. Yıllık 250 ton işleme kapasitesine sahip tesisten Bilecikli üreticilerin yanı sıra Bursa, Sakarya ve Kütahya gibi çevre illerde üretim yapan çiftçiler de yararlanıyor.

3 "Ceviz üretimiyle öne çıkan bir il"

"Ceviz üretimiyle öne çıkan bir il"

BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banuçiçek Özalp, AA muhabirine, Bilecik'in ceviz üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla tesisi hayata geçirdiklerini söyledi.

4 "10 kata yaklaşan bir katma değer oluşuyor"

"10 kata yaklaşan bir katma değer oluşuyor"

Cevizlerin tesise yeşil kabuklu ve yaş geldiğini belirten Özalp, şunları ifade etti:

"Önceden üreticilerimiz cevizlerini ağırlıklı olarak yeşil kabuklu halde satışa sunuyorlardı. Bu durum zaman zaman pazarda yanlış fiyatlandırmalara ve emek kaybına sebep oluyordu. 

Tesisin kurulmasıyla birlikte üreticilerimiz artık cevizlerini doğrudan tüketime hazır, kurutulmuş ve boylanmış halde satmaya başladılar. Bu da yeşil kabuklu haliyle kıyasladığımızda yaklaşık 10 katına yaklaşan bir katma değer oluşturulması anlamına geliyor."

5 "Yaş cevizi muhafaza etmek ve çürümeden saklamak çok zordu"

"Yaş cevizi muhafaza etmek ve çürümeden saklamak çok zordu"

Tesisin işletmesini üstlenen Gölpazarı Ziraat Odasının Başkanı Mehmet Denizli de bölgede ceviz yetiştiriciliğinin son derece yaygın olduğunu dile getirdi.

Hasat edilen ürünlerin çoğunlukla İstanbul, Eskişehir, Sakarya ve Bursa gibi büyükşehir pazarlarına gönderildiğini belirten Denizli, "Yaş cevizi muhafaza etmek ve çürümeden saklamak çok zordu. Artık tesiste kurutulmuş ürün elde ettiğimiz için saklaması ve işçiliği son derece kolaylaştı. Gölpazarı'nın toprak yapısı ceviz üretimine çok uygun, burada yetişen cevizin içi dolu, yağ oranı yüksek ve lezzetlidir." dedi.
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Anadolu Ajansı
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