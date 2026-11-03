Cevizin değerini katlayan tesis: 1000 ton ürün piyasaya sunuldu

Cevizlerin tesise yeşil kabuklu ve yaş geldiğini belirten Özalp, şunları ifade etti:

"Önceden üreticilerimiz cevizlerini ağırlıklı olarak yeşil kabuklu halde satışa sunuyorlardı. Bu durum zaman zaman pazarda yanlış fiyatlandırmalara ve emek kaybına sebep oluyordu.

Tesisin kurulmasıyla birlikte üreticilerimiz artık cevizlerini doğrudan tüketime hazır, kurutulmuş ve boylanmış halde satmaya başladılar. Bu da yeşil kabuklu haliyle kıyasladığımızda yaklaşık 10 katına yaklaşan bir katma değer oluşturulması anlamına geliyor."