Yapay zeka devi halka arz öncesi güncel finansal tablolarını açıkladı: 3. çeyrekte gelirini katladı

CNBC'de yer alan habere göre; yapay zeka şirketi Anthropic, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunduğu S-1 formundaki güncelleme ile mali durumuna ilişkin yeni verileri kamuoyuyla paylaştı. Şirketin paylaştığı güncel finansal tablolar, beklenen halka arz öncesinde iş hacmindeki büyümenin ve altyapı yatırımlarının boyutunu ortaya koydu.

Açıklanan verilere göre Anthropic, 30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönemde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1.200 artırarak 33,24 milyar dolara çıkardı. Şirket, söz konusu dokuz aylık dönemde 104 milyar dolar net zarar bildirdi. Zarların büyük kısmının dönüştürülebilir tahviller ve türev yükümlülüklerin makul değer değişimlerinden kaynaklandığı belirtildi. Anthropic, 2025'in aynı döneminde 25,1 milyar dolar zarar açıklamıştı.

3. çeyrekte 17 milyar dolar gelir

Claude modelinin geliştiricisi olan şirket, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.127 artışla yaklaşık 17 milyar dolar gelir elde etti. Buna karşın çeyreklik bazda gelir artış hızında yavaşlama gözlendi. Birinci çeyrekteki yüzde 132 ve ikinci çeyrekteki yüzde 144'lük büyüme oranlarının ardından, üçüncü çeyrekteki gelir artışı yüzde 47 seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrekteki net zarar ise 23,29 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirket, 30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönemde bilgi işlem ve altyapı giderlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 329 artarak 14,4 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bilgi işlem ve altyapı kapasitemiz büyüdükçe, buna bağlı harcamalarımız da artış gösterdi" ifadesine yer verildi.

İhtiyaç duyduğu işlem kapasitesinin büyük bölümünü Amazon, Google ve SpaceX'ten sağlayan Anthropic, hızlı büyüme hedefleri doğrultusunda "neocloud" olarak adlandırılan bulut sağlayıcılarından da faydalanıyor.

Rakibi OpenAI'ın 2027'de gerçekleşmesi beklenen halka arz hamlesine karşın sürecini hızlandıran Anthropic, sunumunda risk faktörlerine 90 sayfadan fazla yer ayırdı. Belgede siyasi riskler, karmaşık altyapı ihtiyaçları ve güvenlik ile ticari hedefler arasındaki dengenin korunması gibi konular öne çıkarıldı.

Şirket kurucuları S-1 belgesinde yaptıkları açıklamada, "Bu risklerin dünya tarafından anlaşılmasına yardımcı olmayı, yapay zeka modellerimizden kaynaklanan riskleri önlemeyi veya hafifletmeyi ve toplum düzeyinde çözümler üretmek için hükümetlerle ve sektörle birlikte çalışmayı kişisel sorumluluğumuz olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.