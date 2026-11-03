iPhone ve servis gelirleri Apple’a yeni rekorlar getirdi: Yapay zeka ve yeni modelleri yıla damgasını vurdu

Apple, mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul edilen 26 Eylül 2026'da biten üç aylık döneme ilişkin bilançosunu yayımladı.

Şirket, bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 114,5 milyar dolar gelir elde ederek toplam şirket gelirinde, iPhone satışlarında ve hisse başına kazançta Eylül çeyreği rekoru kırdı. Şirketin yıllık toplam geliri ise 479 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Tüm zamanların rekorunu kırdı

Dördüncü çeyrekte seyreltilmiş hisse başına kazanç yüzde 14 artarak 2,10 dolar seviyesine ulaştı. Şirketin brüt kar marjı yüzde 47,9 olarak gerçekleşirken, gümrük iadeleri brüt marja yaklaşık 1 yüzde puanlık, hisse başına kazanca ise 0,05 dolarlık olumlu katkı sağladı. App Store, iCloud ve Apple Music gibi servis gelirleri tüm zamanların rekorunu kırarken, aktif kullanılan Apple cihazlarının sayısı tüm coğrafi bölgelerde ve ürün kategorilerinde en yüksek seviyeye ulaştı.

CEO John Ternus, iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin yanı sıra yeni akıllı ev donanımları, dokunmatik ekranlı Mac modelleri ve yenilenen Siri yapay zekâ altyapısıyla yıla damga vurduklarını belirtti. CFO Kevan Parekh ise çeyrek boyunca 28 milyar dolar faaliyet nakit akışı ürettiklerini ve aynı tutarda kaynağı yatırımcılara geri aktardıklarını ifade etti. Apple Yönetim Kurulu, 12 Kasım 2026 itibarıyla hisse sahibi olan ortaklara 16 Kasım 2026 tarihinde hisse başına 0,27 dolar nakit temettü ödeneceğini duyurdu.