Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)

Şirket 3 taksit halinde pay başına toplamda brüt 3,3305304 TL, net 2,9974773 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,9991591 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2024.



Şirket daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

Genel Kurulumuz, 2023 yılı hesap dönemi karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifini onaylamıştır. 2023 yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 69.750.000 TL, net 62.775.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt 3,330531 TL; net 2,997478 TL olacaktır.

Brüt Kar payı avansı 23.250.000 TL 31.01.2024 - 02.02.2024 tarihinde ödenmiş olup;

31.05.2024 tarihinde brüt 23.250.000 TL,

31.07.2024 tarihinde brüt 23.250.000 TL,

31.10.2024 tarihinde brüt 23.250.000 TL ödenecektir.

