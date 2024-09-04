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Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı almıştı.

04 Eylül 2024 | 08:57
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)

SPK 28 Ağustos tarihli bülteninde Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin (YESIL) bedelli sermaye artırımına (yüzde 200) onay vermişti. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi'nin 4 Eylül olduğunu duyurmuştu.

Şirketin açıklaması şöyle: 
- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200'ü oranında bedelli yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 04.09.2024 ile 18.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
- Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.


 

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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (3 Eylül)
Borsanın yeni şirketi temettü teklifini açıkladı
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GERİ
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