SPK 28 Ağustos tarihli bülteninde Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin (YESIL) bedelli sermaye artırımına (yüzde 200) onay vermişti. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi'nin 4 Eylül olduğunu duyurmuştu.

Şirketin açıklaması şöyle:

- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200'ü oranında bedelli yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 04.09.2024 ile 18.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.



