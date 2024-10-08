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Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)

Borsada bugün bir hissenin fiyatında kar payı dağıtımı, bir hissenin fiyatında ise bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme olacak.

08 Ekim 2024 | 09:34
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)

Borsa İstanbul'dan KAP'ta yapılan bildirim şöyle:

  • EUPWR.E %200  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 29 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • GENIL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3703703 TL Teorik Fiyat: 83,53 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (GENIL), dün KAP'a kar payı 3. taksidinin ödenmesine ilişkin açıklama yaptı. Şirket 3 taksit halinde pay başına toplamda brüt 1,1111109 TL, net 0,9999996 TL temettü açıklamıştı. 3. taksit olarak net 0,3333332 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 10 Ekim 2024.

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR)

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) dün KAP'a bedelsiz sermaye (Yüzde 200) artırımı hakkında açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 8 Ekim 2024.

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TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Atakey Patates'ten geri alım kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
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