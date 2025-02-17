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Bugün temettü kararı duyuran 4 şirket

Borsa İstanbul'da bugün 4 şirket kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu tekliflerini KAP'a bildirdi...

17 Şubat 2025 | 21:24
Bugün temettü kararı duyuran 4 şirket

Borsa İstanbul'da bugün temettü konusunda açıklama yapan şirketler şöyle:
 

1 ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO) - Dağıtmama teklifi

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO) - Dağıtmama teklifi Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 1.198.272.143 TL Konsolide Net Dönem Kârı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2 CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY) - Dağıtmama teklifi

CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY) - Dağıtmama teklifi Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01. 2024-31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 91.085.651 TL Net Dönem Kârı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA) - Dağıtma teklifi

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA) - Dağıtma teklifi Pay başına brüt 0,4800000 TL, net 0,4080000 TL temettü dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 23 Mayıs 2025.

4 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS) - Dağıtma teklifi

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS) - Dağıtma teklifi 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Net 6,6172041 TL olan 1. taksit için teklif edilen tarih 28 Mart, net 6,3084013 TL olan 2. taksit için tarih 30 Eylül.
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Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
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