Trump yapay zekanın 'adını değiştirdi': 'Cesaretlendireceğiz, sınırlandırmayacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

Trump, yaklaşık yarım saat süren konuşmasında İran'ı hedef alırken, Tahran'la bir anlaşma yapma ihtimaliyle ilgili kasımda yapılacak ara seçimlerin sonrasında işaret etti.

İran'a yönelik uygulanan ekonomik ablukaya değinen Trump, "Bizi tüm ulusların, İran'ın tamamen ekonomik olarak izole edilmesinde bize katılmasını istiyoruz. Terör desteğini sonlandırana ve nükleer hedeflerinden vazgeçene kadar bize katılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Trump'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık da yapay zeka üzerine devam eden tartışmalardı. Yapay zekanın 'adını değiştirdiğini' ve artık süper zeka diyeceğini belirten Trump, "Sanayi Devrimi'nde büyük olacak bir şeye ben dur demeyeceğim. Biz süper zekayı cesaretlendireceğiz, sınırlandırmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ABD geçmişe kıyasla açık ara çok daha önde. ABD ilerliyor, geri döndü, geleceğimiz parlak. Yoksulluk seviyesi tüm zamanların en düşük seviyesinde. Amerikalılar tarihin en iyi seviyesine yükseldi. Artık ABD'de iş yapmak çok daha kolay.

Ülke tarihinin en büyük vergi indirimini sağladık. Borsamız tüm zamanların rekorlarını kırıyor ve bu sadece son 12 ayda gerçekleşti. Biz göreve gelmeden önce ABD neredeyse ölmüştü.

İran'la bir anlaşma yapılacak mı yoksa ben İslam Cumhuriyeti'ni yok edip onları hayatta kalma şansları olmayacak şekilde cehenneme mi göndereceğim; ben bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Ara seçimlerden sonra bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Ara seçimler, İran konusundaki kararımı etkilemeyecek. İran asla bir nükleer silaha sahip olmayacak. Buradaki korkaklar ve hainler ABD mühimmatı bitmek üzere demekten memnun oluyorlar ama bu gerçek değil. Kullanmayı aklımıza bile getiremeyecek kadar mühimmatımız var. Depolarımızı geçmişte olmadığı kadar hızlı dolduruyoruz. Buna ek olarak yakın gelecekte muazzam boyutta mühimmat fabrikaları da kapılarını açacak.

Bizi tüm ulusların, İran'ın tamamen ekonomik olarak izole edilmesinde bize katılmasını istiyoruz. Terör desteğini sonlandırana ve nükleer hedeflerinden vazgeçene kadar bize katılmalarını istiyoruz.

Gazze'e deki savaşı bitirdik ve binlerce hayatı kurtardık. Herkes bunun bir mucize olduğunu düşündü ama biz bunu yapabildiğimizde sokaklarda kutladılar. BM Güvenlik Konseyine de oybirliğiyle 20 maddelik Gazze Barış Planımızı destekledikleri için teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 ülke barış kuruluna katıldı. Başkanlığını yapmaktan şeref duyuyorum. Üye ülkelerden birçoğuna milyarlarca dolar katkıda bulundukları için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle yardım konusunda destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Fas ve Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Özbekistan ve birçokları. Gelen paraların hepsi ihtiyaç olan yerlere gidiyor. Bu ülkeler son derece cömert davrandılar. İnsanlar insani olanın doğru şekilde gerçekleşmesini istiyorlar. Aynı şekilde asker, polis ve eğitim desteği verenlere teşekkür etmek istiyorum. Endonezya, Arnavutluk, Mısır, Ürdün ve daha fazlası.

Göreve geldiğimden beri bu 8 savaşı bitirmek benim en büyük şeref kaynağım oldu. Barışı sağlamak çok büyük bir şerefti. Onlarca yıldır devam edenler vardı. Bu anlaşmaları sağlayabilmemin sebebi bugüne kadarki özel ilişkilerimi kullanabilmem oldu. Ticareti de kullandım. Gümrük vergilerini ve ülkeden ülkeye değişen farklı araçları kullandım.

"Rusya-Ukrayna savaşını da halledeceğiz"

Sayısız arabuluculuk çabası gördük ancak altta yatan sorunları çözülmediği için aBD Başkanı Donald Trump farklı bir açıdan bakarak hem barış hem de gerçek sonuçlara ulaştı dediler. Rusya ve Ukrayna iliderleriyle de yakın çalışıyoruz. Sanırım onu da halledeceğiz. Çoğu asker ayda 25 bin genç insan hayatını kaybediyor. Savaş cephesinden gelen fotoğraflara artık bakmak bile istemiyorum. Buna ek olarak ABD ve İran' da kesinle o ya da bu şekilde bunu halledecek.

"Yapay zekanın adını değiştiriyorum"

Yapay zeka bundan sonra süper zeka olarak anılacak. Adını da değiştiriyorum. Yapay ifadesi yapay zekayı sahte gibi duyuruyor. Sahte falan değil aslında. Aslında muhteşem ama dikkatli olmamız gerekiyor. Bu noktadan itibaren ABD dokumanlarında çok daha doğru olan “süper zeka” ifadesi kullanılacak. Yani artık yeni dünyaya “süper zekanın yeni dünyasına hoşgeldiniz” diyeceğim. Bakalım gücüm buna yetecek mi, göreceğiz. Bütün yeni teknoloji tabii zorlukları da yanında gerekiyor. Süper zeka de bundan ayrı tutulamaz. Küresel ısınma sebebiyle öleceğiz diyen insanlar vardı, görüyorsunuz ki dünya soğuyor, kimse de ölmedi. Yapay zeka için bunları söyleyenler de aynı insanlar. İşte bu insanlar Rusya, Ukrayna aldatmacasının arkasındaki insanlar. Kim süper zeka yarışını kazanırsa galip olur. Sanayi Devrimi'nden büyük olacak bir şeye ben dur demeyeceğim.

Biz süper zekayı cesaretlendirteceğiz, sınırlandırmayacağız. ABD Adalet Bakanlığı yakından takip edecek. Biz hiçbir şekilde bir zorluktan yüzümüzü dönen bir ülke değiliz. Karşımızdaki zorluk ne kadar büyük olursa olsun biz bundan korkmayacağız. Hiçbir şekilde özgürlüğümüzü kimseye bırakmayacağız.