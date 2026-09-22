ARA
DOLAR
48,81
0,05%
DOLAR
EURO
56,00
0,04%
EURO
ALTIN
6686,74
0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada işlem gören şirket 100 milyon liralık pay geri alım programı başlattı

Borsada işlem gören şirket 100 milyon liralık pay geri alım programı başlattı

Borsa İstanbul'da işlem gören Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (ALBTN), 100 milyon liraya kadar kaynak tahsis edilen pay geri alım programını devreye aldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsada işlem gören şirket 100 milyon liralık pay geri alım programı başlattı

Albayrak Beton'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu, "paylarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması ve yatırımcıların menfaatlerinin korunması" amacıyla pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

Buna göre, azami 4 milyon adet payın geri alınabilmesi ve geri alım işlemleri için şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere 100 milyon liraya kadar fon kullanılması kararlaştırıldı.

Toplam üç yıl süreyle uygulanabilecek program kapsamındaki işlemlerin zamanı, günlük miktarı ve fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirtilen sınırlamalar doğrultusunda belirlenecek.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL